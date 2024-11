disegno di legge approvato dal Senato, volto a incentivare lo sviluppo delle aree montane Italiane, rappresenta un’importante iniziativa per contrastare il fenomeno dello spopolamento e garantire servizi essenziali in questi territori. Con 77 voti favorevoli, 5 contrari e 45 astenuti, il provvedimento punta a promuovere non solo la crescita economica, ma anche quella sociale delle comunità montane. Il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha sottolineato come l’approvazione segni un primo passo concreto a favore delle montagne Italiane, mettendo a disposizione oltre 200 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo delle montagne Italiane per finanziare le Nuove misure. Gaeta.it - Nuove misure per sostenere le zone montane in Italia: il Senato approva il disegno di legge Leggi tutto su Gaeta.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Gaeta.it: Facebook WhatsApp Twitter Il recentedito dal, volto a incentivare lo sviluppo delle areene, rappresenta un’importante iniziativa per contrastare il fenomeno dello spopolamento e garantire servizi essenziali in questi territori. Con 77 voti favorevoli, 5 contrari e 45 astenuti, il provvedimento punta a promuovere non solo la crescita economica, ma anche quella sociale delle comunità. Il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, ha sottolineato come l’zione segni un primo passo concreto a favore delle montagnene, mettendo a disposizione oltre 200 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo delle montagnene per finanziare le

