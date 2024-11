Il tartufo-gate di Donatella Tesei | i milioni all’azienda che ha assunto il figlio e i sondaggi sul testa a testa in Umbria

Leggi tutto su Open.online

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Open.online: Diecidi euro di soldi pubblici. Finitidel marito dell’assessora al bilancio. E a quella in cui lavora ildella presidente di regione. Ildiin, dove si vota il 17 e il 18 novembre e la governatrice leghista si candida a un secondo mandato, sta tutto nella richiesta di archiviazione dello scorso settembre. Raffaele Cantone l’ha firmata poco dopo l’entrata in vigore dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio. E il Gip non ha potuto fare altro che concordare: «Il fatto non è più previsto dalla legge come reato». Anche se per i magistratie Paola Urbani Agabiti avrebbero dovuto astenersi. E chissà, visto il precedente di Toti, se la vicenda influirà sulle elezioni. La sfidante del Campo Largo Stefania Proietti neiè avanti di un soffio. E la sfida si deciderà all’ultimo voto.