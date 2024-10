Liberoquotidiano.it - "Una nuova proprietà": il segno che sbanca davvero, l'oroscopo

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ARIETE Ottobre si conclude con segnali che invitano all'ottimismo. Luna passa in Scorpione, Mercurio sollecita e protegge le iniziative di lavoro, i viaggi. Sono transiti che calmano i rapporti con la famiglia anche se resta ancora per qualche giorno l'incognita di Marte in Cancro. Ma dopo aver tanto scritto di questo Marte, crediamo che avrete già trovato come difendervi. Una portapuò aprirsi in qualsiasi momento. Cambiate aria, rilassatevi. L'amore vi troverà. TORO Alle cinque della sera non c'è il Toro nell'arena, sentirete crescere l'agitazione interiore e la stanchezza fisica, a quell'ora infatti Luna passa nello Scorpione e inizia la fase di novilunio. Questo influsso provoca discussioni con collaboratori e soci, incomprensioni nel rapporto di coppia, ma non tocca le amicizie e i rapporti con il lontano. Se avete in programma un viaggio, partite in mattinata.