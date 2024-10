Mistermovie.it - Mister Movie | Le Curiosità su Longlegs da sapere prima di vedere il film

Leggi tutto 📰 Mistermovie.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. Il 31 ottobre 2024 segna l’arrivo dinelle sale italiane, e già ildi Oz Perkins si sta imponendo come una delle sorprese horror dell’anno. Rilasciato con grande attesa e, il lungometraggio ha collezionato in America 22,4 milioni di dollari nel weekend d’apertura, rendendolo l’horror originale più redditizio del 2024. Ecco 15 dettagli intriganti che probabilmente non conoscevi su, tra i più discussi e memorabili. 1. L’Eredità di Anthony Perkins Il regista Oz Perkins è figlio di Anthony Perkins, celebre per il ruolo di Norman Bates in Psycho di Hitchcock. Una figura iconica dell’horror, che ha certamente influito sulla visione artistica di Oz. 2. Un Regista Anche Attore Forse non lo sapevi, ma Oz Perkins è anche un attore.