Il sindaco di Pozzuoli: massima disponibilità per salvaguardare i posti di lavoro della filiale Metro (Di giovedì 31 ottobre 2024) L'attenzione è alta a Pozzuoli dopo l'incontro tra il sindaco Luigi Manzoni e i rappresentanti della Regione Campania. Al centro della discussione, il futuro della filiale Metro situata in via Campana, che ha annunciato la chiusura della sua sede con un piano che prevede la cessazione dell'attività entro il 2025. Le ripercussioni occupazionali potrebbero essere significative per il territorio, e il primo cittadino ha espresso la sua volontà di collaborare per trovare una soluzione che tuteli i lavoratori. La situazione preoccupante della filiale Metro Negli ultimi giorni, l'azienda Metro ha comunicato il suo intento di chiudere la filiale di Pozzuoli, scatenando l'allerta tra i lavoratori e le loro famiglie.

POZZUOLI/ Manzoni chiede aiuto ai consiglieri «Manca la comunicazione con la gente»

(cronacaflegrea.it)

POZZUOLI – Una strigliata e una richiesta di aiuto. Poi l’appello all’unità e alla compattezza, anche davanti agli attacchi che arrivano dai social. Gigi Manzoni questa mattina si è rivolto ai 16 cons ...

Pozzuoli, il sindaco: «Crisi Metro, pronti a tutto per scongiurare i licenziamenti»

(ilmattino.it)

«Uniti per salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti della filiale della Metro di via Campana», ha affermato Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli ... italiano di grande distribuzione, dal ...

