Panorama.it - Halloween amaro per le zucche italiane: produzione giù del 25% e importazioni in crescita del 38%

Leggi tutto 📰 Panorama.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)da dimenticare quest’anno per le. Laè crollata di un quarto: -25%. E ledall’estero sono cresciute del 38%. Motivo? Alluvioni al Nord e siccità al Sud. Un problema per un settore con un giro d’affari di circa 30 milioni di euro. Un monitoraggio di Coldiretti alla vigilia die le festività di Ognissanti (periodo clou per la zucca) segnala un calo dellanazionale del 25%, che si ripercuote sia sul mercato dellealimentari sia su quello delle varietà ornamentali, sempre più richieste per festeggiare la notte più paurosa dell’anno. Crollo dellache si unisce a un’impennata delle(+38%). Un mix che per i consumatori significa aumenti dei costi. I prezzi al dettaglio oscillano tra 2 e 2,50 euro al chilo, fino a triplicare per il prodotto sbucciato e tagliato.