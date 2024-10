Ed Westwick di Gossip Girl diventerà papà, la moglie Amy Jackson è in attesa del loro primo figlio (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ed Westwick, celebre per il ruolo di Chuck Bass nella serie tv Gossip Girl, diventerà presto papà. Sui social ha annunciato che sua moglie Amy Jackson è in attesa del loro primo figlio. Fanpage.it - Ed Westwick di Gossip Girl diventerà papà, la moglie Amy Jackson è in attesa del loro primo figlio Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ed, celebre per il ruolo di Chuck Bass nella serie tvpresto. Sui social ha annunciato che suaAmyè indel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Eddidiventerà papà, la moglie Amy Jackson è in attesa del loro primo figlio;, Ede Amy Jackson presto genitori: l'annuncio social; Ede Amy Jackson aspettano un figlio; Ede Amy Jackson diventeranno genitori; Ed, Chuck Bass di, si è sposato in Cilento. Tutto sul matrimonio; Ed(aka Chuck Bass in "") si è sposato con Amy Jackson; Approfondisci 🔍

Ed Westwick diventerà papà! L’annuncio dell’attore di Gossip Girl

(ciakgeneration.it)

Ed Westwick diventerà papà! L'attore di Gossip Girl e la neo-moglie Amy Jackson sono in dolce attesa: l'annuncio ...

‘Gossip Girl’ alum Ed Westwick’s new wife, Amy Jackson, is pregnant with their first baby

(pagesix.com)

Westwick married Jackson in August. The model is already the mother of son Andreas, 5, whom she welcomed in a previous relationship.

Gossip Girl’s Ed Westwick and wife Amy Jackson expecting first child together

(msn.com)

The couple got engaged at the end of January and celebrated their marriage during a three-day wedding on the Amalfi Coast in Italy in August.

Amy Jackson reveals she’s pregnant two months after wedding to Gossip Girl star husband Ed Westwick

(thesun.co.uk)

AMY Jackson has revealed she’s expecting her first baby with her Gossip Girl star husband Ed Westwick. The pair, who married in a stunning Italian wedding ceremony in August, announced their ...