Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Romaiano e Fratres Perignano a punteggio pieno

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Pisa 31 ottobre 2024 –ed Atletico Etruria anegli Allievi Under 17. I primi travolgono 0 – 10 il Santa Maria a Monte in trasferta, i secondi si impongono con risultato tennistico sul campo dell’Atletico Cascina per 1 – 6. Alle loro spalle sono sornione ilche vince 0 – 8 sul campo del Galleno ed il San Miniato che travolge 4 – 0 il Santacroce. I Mobilieri fuori classifica con i Colli Marittimi. Al Migliarino Vecchiano il derby sul campo del Porta a Lucca (1 – 3). Negli Allievi B Under 16 girone A, il San Prospero Scintilla piega 3 – 1 il Porta a Lucca e rimane al comando seguito dal San Giuliano che travolge con una ‘manita’ il fanalino di coda Atletico Cascina (5 – 0). Al terzo posto ilche mette la sua qualità sul campo del Fornacette e lo batte al ‘Masoni’ per 1 – 2.