Va sempre cercato il talento (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con 16 punti in 9 partite, una delle squadre rivelazione di questa prima parte di Serie A è di sicuro l’Udinese. Dopo essersi salvata all’ultima giornata nello scorsa stagione, i friulani hanno iniziato il campionato con un progetto tecnico rivoluzionato. Oltre al nuovo allenatore Kosta Runjai?, a cambiare è stato anche parte del quadro dirigenziale, che, oltre alla costante presenza di Giampaolo e Gino Pozzo, ha visto l’ingresso di Gokhan Inler come nuovo responsabile dell’area tecnica e la nomina di Gianluca Nani come Group Technical Director dell’intero gruppo che controlla, oltre all’Udinese anche il Watford. Proprio con Nani ho deciso di parlare per capire cosa è cambiato nell’Udinese di quest’anno. Ultimouomo.com - Va sempre cercato il talento Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Con 16 punti in 9 partite, una delle squadre rivelazione di questa prima parte di Serie A è di sicuro l’Udinese. Dopo essersi salvata all’ultima giornata nello scorsa stagione, i friulani hanno iniziato il campionato con un progetto tecnico rivoluzionato. Oltre al nuovo allenatore Kosta Runjai?, a cambiare è stato anche parte del quadro dirigenziale, che, oltre alla costante presenza di Giampaolo e Gino Pozzo, ha visto l’ingresso di Gokhan Inler come nuovo responsabile dell’area tecnica e la nomina di Gianluca Nani come Group Technical Director dell’intero gruppo che controlla, oltre all’Udinese anche il Watford. Proprio con Nani ho deciso di parlare per capire cosa è cambiato nell’Udinese di quest’anno.

