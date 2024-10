Bergamonews.it - TEDx Bergamo Women vince la prima prova: è il trionfo dell’identità e dell’inclusività

(Di mercoledì 30 ottobre 2024). Il Global Gender Gap Report 2024 del World Economic Forum ha rivelato che quest’anno è aumentata, ancora una volta, la distanza che separa la società attuale dal raggiungimento della parità di genere. Ci vorranno 134 anni per colmare il gender gap: cinque generazioni per avere un mondo nuovo, più giusto proprio come quello raccontato da Francesca Remigi, jazzista, performer, compositrice bergamasca che per lavoro sta girando il globo terrestre. A lei è stato l’avvio di, spin off del celebre TED, associazione internazionale, con sede principale a Vancouver, che si è tenuto martedì 29 ottobre nel polo culturale di gres art 67 a. Al centro della sala, percorrendo il centrale, la ballerina Clotilde Cappelletti si è mossa in tensione verso il palco seguendo il suono della batteria elettrica di Remigi.