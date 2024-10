Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nuovo Leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato oggi che si atterrà alla strategia di guerra delineata dal suo predecessore, Hassan Nasrallah, ucciso dagli israeliani il mese scorso. "Il mio programma di lavoro è una continuazione del programma di lavoro del nostro Leader, Sayyed Hassan Nasrallah", ha detto Qassem nel suo primo discorso come capo del movimento sciita libanese, impegnandosi a portare avanti "il piano di guerra che Nasrallah ha sviluppato con la Leadership". Quotidiano.net - Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Il nuovodi, Naim Qassem, ha annunciato oggi che si atterrà alla strategia didelineata dal suo predecessore, Hassan, ucciso dagli israeliani il mese scorso. "Il mio programma di lavoro è una continuazione del programma di lavoro del nostro, Sayyed Hassan", ha detto Qassem nel suo primo discorso come capo del movimento sciita libanese, impegnandosi a portare"ildicheha sviluppato con laship".

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah; Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah; Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah; Leader Hezbollah, l'Iran ci sostiene, non chiede nulla in cambio; Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah; Cile, 24 anni per l'assassino della reporter Francisca Sandoval; Leggi >>>

Leader Hezbollah, avanti col piano di guerra di Nasrallah

(ansa.it)

Il nuovo leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato oggi che si atterrà alla strategia di guerra delineata dal suo predecessore, Hassan Nasrallah, ucciso dagli israeliani il mese scorso. (ANSA) ...

Hezbollah: chi è il nuovo leader Naim Qassem

(msn.com)

Una vita all’ombra di Nasrallah, ne segue le orme dopo la sua uccisione. Clerico 71enne, esperto di cultura e istruzione, è tra i fondatori del partito nonché uno dei principali ispiratori ...

Hezbollah, chi è il nuovo leader Naim Qassem, successore di Nasrallah e Safieddine

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo Hezbollah, chi è il nuovo leader Naim Qassem, successore di Nasrallah e Safieddine ...

Naim Qassem, l’eterno numero due: chi è il successore di Hassan Nasrallah nominato da Hezbollah. “Ha lasciato Beirut per l’Iran”

(ilfattoquotidiano.it)

Video Leader Hezbollah Video Leader Hezbollah

È vicesegretario del Partito di Dio dal 1992, e volto pubblico per i media internazionali. È l'unico leader storico rimasto vivo ...