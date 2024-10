Borsa | male l' Europa Milano -15% Oro record su lo spread

Borsa: male l'Europa, Milano -1,5%. Oro record, su lo spread (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tensione sui mercati mentre il voto americano si avvicina e nonostante i dati macro in Europa e negli Usa evidenzino una buona tenuta dell'economia globale. I listini europei accentuano i cali della mattinata, i future Usa si appiattiscono, l'oro tocca nuovi massimi a 2.789 dollari l'oncia e il bitcoin, tra gli asset che beneficerebbero di una vittoria di Donald Trump, si mantiene attorno ai 72 mila dollari, non lontano dai suoi massimi storici. Milano e Parigi cedono l'1,5%, davanti a Francoforte (-1,2%), Madrid (-1,2%) e Londra (-0,6%) a cui non basta il dato, migliore delle attese, sul Pil dell'Eurozona e della Germania, tornata a crescere nel trimestre. Quotidiano.net - Borsa: male l'Europa, Milano -1,5%. Oro record, su lo spread Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Tensione sui mercati mentre il voto americano si avvicina e nonostante i dati macro ine negli Usa evidenzino una buona tenuta dell'economia globale. I listini europei accentuano i cali della mattinata, i future Usa si appiattiscono, l'oro tocca nuovi massimi a 2.789 dollari l'oncia e il bitcoin, tra gli asset che beneficerebbero di una vittoria di Donald Trump, si mantiene attorno ai 72 mila dollari, non lontano dai suoi massimi storici.e Parigi cedono l'1,5%, davanti a Francoforte (-1,2%), Madrid (-1,2%) e Londra (-0,6%) a cui non basta il dato, migliore delle attese, sul Pil dell'Eurozona e della Germania, tornata a crescere nel trimestre.

Borsa: male l'Europa, Milano -1,5%. Oro record, su lo spread

Tensione sui mercati mentre il voto americano si avvicina e nonostante i dati macro in Europa e negli Usa evidenzino una buona tenuta dell'economia globale.

Le Borse europee accentuano i ribassi e i future americani sono contrastati in prossimità di metà seduta nonostante il dato sopra le attese del Pil dell'Eurozona, cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre.

Le Borse europee sono fiacche dopo l'avvio in calo di Wall Street. Sui mercati c'è incertezza in vista delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti.

La Borsa di Milano (-0,26%) chiude in rosso, in linea con gli altri listini europei. Sui mercati c'è incertezza in attesa degli esiti del voto negli Stati Uniti.