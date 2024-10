Sporting Lisbona, Amorim verso lo United: tifoso anziano scoppia a piangere in diretta tv (DIRETTA) (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Manchester United si prepara a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro per liberare Rúben Amorim dallo Sporting Lisbona e affidargli la prima squadra dei Red Devils dopo l’esonero di Erik Ten Hag. Il club inglese ha inviato degli emissari a Lisbona per chiudere l’accordo, proprio mentre Sporting-Nacional di stasera, in Coppa di Lega, si appresta ad essere l’ultima partita di Amorim sulla panchina dei Lions. Un addio brusco, che nessuno si aspettava. E che genera anche reazioni emotive importanti. Come quella di un tifoso anziano intervistato dall’emittente SIC Notícias. Interrogato sul suo stato d’animo in relazione all’addio del tecnico, il tifoso non ha trattenuto le lacrime. VIDEO Este vídeo diz tudo sobre a ligação emocional entre Rúben Amorim e os Sportinguistas ? pic.twitter. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Manchestersi prepara a pagare la clausola rescissoria di 10 milioni di euro per liberare Rúbendalloe affidargli la prima squadra dei Red Devils dopo l’esonero di Erik Ten Hag. Il club inglese ha inviato degli emissari aper chiudere l’accordo, proprio mentre-Nacional di stasera, in Coppa di Lega, si appresta ad essere l’ultima partita disulla panchina dei Lions. Un addio brusco, che nessuno si aspettava. E che genera anche reazioni emotive importanti. Come quella di unintervistato dall’emittente SIC Notícias. Interrogato sul suo stato d’animo in relazione all’addio del tecnico, ilnon ha trattenuto le lacrime. VIDEO Este vídeo diz tudo sobre a ligação emocional entre Rúbene osuistas ? pic.twitter.

