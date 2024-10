Salerno, anziani legati e maltrattati in casa di riposo: 10 indagati (Di martedì 29 ottobre 2024) anziani legati alla sedia a rotelle o al letto con stracci e vecchi maglioni, o lasciati nel letto intriso di urina o solo con il pannolone. È quanto emerso da un’inchiesta della Procura di Salerno su casi di maltrattamenti ai danni di anziani in una struttura di assistenza e cura di Salerno. I Carabinieri del Nas di Salerno, con il supporto del Gruppo per la Tutela della salute di Napoli e del Comando provinciale salernitano, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di 10 misure cautelari personali disposta dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura per reati di sequestro di persona e maltrattamenti, in alcuni casi aggravati dall’aver commesso i fatti ai danni di persone affette da disabilità o che, per le loro condizioni psichiche, familiari e sociali, non avevano modo di chiedere aiuto o di denunciare l’accaduto. Lapresse.it - Salerno, anziani legati e maltrattati in casa di riposo: 10 indagati Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024)alla sedia a rotelle o al letto con stracci e vecchi maglioni, o lasciati nel letto intriso di urina o solo con il pannolone. È quanto emerso da un’inchiesta della Procura disu casi di maltrattamenti ai danni diin una struttura di assistenza e cura di. I Carabinieri del Nas di, con il supporto del Gruppo per la Tutela della salute di Napoli e del Comando provinciale salernitano, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di 10 misure cautelari personali disposta dal gip del Tribunale disu richiesta della Procura per reati di sequestro di persona e maltrattamenti, in alcuni casi aggravati dall’aver commesso i fatti ai danni di persone affette da disabilità o che, per le loro condizioni psichiche, familiari e sociali, non avevano modo di chiedere aiuto o di denunciare l’accaduto.

