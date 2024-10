Ilnapolista.it - Rodri il campione “boomer”: fuori dal mondo dei social, mai un eccesso (Marca)

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Un vincitore e un esempio in campo, questo è“, così comincia un articolo didedicato al vincitore del Pallone d’oro che ha ritirato il premio ieri sera a Parigi. Ha trionfato su quello che sembrava essere il favorito, ovvero Vinicius Jr., ilche non ama stare sotto i riflettori Gli spagnoli dicontinuano l’elogio al centrocampista spagnolo, il secondo iberico a vincere il premio dopo Luis Suarez: Un calciatore a cui non sono mai state dedicate copertine di critiche sui quotidiani, ma che ha la capacità di mettere d’accordo tutti i professionisti del calcio. Chi vive di questo sport ha sempre visto lo spagnolo come un calciatore chiave nelle proprie squadre, il pezzo che non può mai mancare in campo. Perché distinguersi in un ruolo quasi invisibile nel calcio non è affatto facile e lui lo ha fatto come nessun altro.