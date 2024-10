Mentre Hezbollah annuncia il nuovo leader, Israele è pronto alla tregua (forse) (Di martedì 29 ottobre 2024) “Sono a Washington,” scrive su X Amos Hochstein, super consigliere della Casa Bianca per “Energy & Investments” e mediatore con alcuni attori mediorientali. Hochstein twitta un link a un articolo del New Arab, sito londinese ben informato sull’area Mena, che indicava l’alto funzionario americano in Israele. La ragione del teorico viaggio — che potrebbe avvenire nei prossimi giorni e toccare anche il Libano — emerge indirettamente dalle Israeli Defence Forces, che affermano di aver raggiunto i loro obiettivi militari in Libano, lasciando spazio a una possibile risoluzione diplomatica per porre fine al conflitto nel Nord. Formiche.net - Mentre Hezbollah annuncia il nuovo leader, Israele è pronto alla tregua (forse) Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 29 ottobre 2024) “Sono a Washington,” scrive su X Amos Hochstein, super consigliere della Casa Bianca per “Energy & Investments” e mediatore con alcuni attori mediorientali. Hochstein twitta un link a un articolo del New Arab, sito londinese ben informato sull’area Mena, che indicava l’alto funzionario americano in. La ragione del teorico viaggio — che potrebbe avvenire nei prossimi giorni e toccare anche il Libano — emerge indirettamente dalle Israeli Defence Forces, che affermano di aver raggiunto i loro obiettivi militari in Libano, lasciando spazio a una possibile risoluzione diplomatica per porre fine al conflitto nel Nord.

