Le imprese di Elia Rossi Passavanti e il “passo svelto” di Maurizietto: viaggio nella “città degli immortali” (Di martedì 29 ottobre 2024) L’appuntamento con “La città degli immortali” è per domenica pRossima 3 novembre alle 10.30, quando l’attore e autore Stefano de Majo, in collaborazione con il Comune di Terni e il direttore del cimitero Matteo Piccioni, darà ancora una volta il via alla tradizionale passeggiata teatrale nella Ternitoday.it - Le imprese di Elia Rossi Passavanti e il “passo svelto” di Maurizietto: viaggio nella “città degli immortali” Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’appuntamento con “La” è per domenica pma 3 novembre alle 10.30, quando l’attore e autore Stefano de Majo, in collaborazione con il Comune di Terni e il direttore del cimitero Matteo Piccioni, darà ancora una volta il via alla tradizionale passeggiata teatrale

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le imprese di Elia Rossi Passavanti e il “passo svelto” di Maurizietto: viaggio nella “città degli immortali”; Storie. L’eroe (fascista) Elia Rossi Passavanti e le due decorazioni al valore nelle guerre mondiali; "Basta comportamenti indecorosi a largo Elia Rossi Passavanti"; Oltre 500 ternani chiedono l’apertura della Casa museo Passavanti: lettera al Comune; Da 36 anni tradite le ultime volontà dell’eroe di guerra e benefattore Elia Rossi Passavanti; Rossi Passavanti, il Ternano dimenticato: “E invece la sua casa museo potrebbe essere un cardine per la città”; Leggi >>>

Passavanti, Iàcopo

(sapere.it)

Un'atmosfera cupa e fosca pervade queste narrazioni, centrate sulla paura della dannazione e sul gusto del tenebroso e del terribile; ma il tetro pessimismo di Passavanti si risolve in preciso ...

Aziende che assumono 2024

(ticonsiglio.com)

Lutech effettuerà nuove assunzioni in Calabria entro il 2025. Il Gruppo ICT ha annunciato l’arrivo di 50 nuovi posti di lavoro nella sede di Cosenza. Ecco cosa sapere e come candidarsi. Leggi ...

Tito in lacrime per Antonio Passavanti: aveva 59 anni

(41esimoparallelo.it)

A Tito, in provincia di Potenza, la comunità è in lutto per la scomparsa di Antonio Passavanti, venuto a mancare all'età di 59 anni. La sua perdita ha lasciato un grande vuoto nei cuori di chi lo ...

Aiuti alle imprese

(ticonsiglio.com)

In Lombardia sono disponibili incentivi fino a 100.000 euro per la digitalizzazione delle MPMI. Le agevolazioni sono in forma di contributi a fondo perduto. Ecco il bando e come fare domanda. Leggi ...