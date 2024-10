Halloween: cosa fare a Trieste, curiosità e giochi per la festa più paurosa dell'anno (Di martedì 29 ottobre 2024) Anche a Trieste il 31 ottobre si festeggia Halloween, e come ogni anno, i negozi e le case si riempiranno di zucche, maschere spaventose, streghe e pipistrelli. Un appuntamento da non perdere in città, in cui scherzi e ricorrenze daranno il via al divertimento. Tra gli eventi in programma Triesteprima.it - Halloween: cosa fare a Trieste, curiosità e giochi per la festa più paurosa dell'anno Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Anche ail 31 ottobre si festeggia, e come ogni, i negozi e le case si riempirdi zucche, maschere spaventose, streghe e pipistrelli. Un appuntamento da non perdere in città, in cui scherzi e ricorrenze daril via al divertimento. Tra gli eventi in programma

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cosa fare per Halloween a Roma: zucche, streghe, laboratori e horror house. Ecco dove andare giovedì 31 ottobre

(msn.com)

Zucche, ragnatele, streghe e abiti a tema: mancano pochi giorni a Halloween, una delle feste più attese dell’anno per piccini (e anche adulti). Adolescenti e bambini mascherati per ...

Cosa fare ad Halloween per mantenere le tradizioni

(vanityfair.it)

A poco più di una settimana dal 31 ottobre alla scoperta di 5 tradizioni della notte delle streghe e come rispettarle fra costumi e dolcetti ...

Halloween 2024 a Roma, cosa fare: gli eventi da non perdere

(tg24.sky.it)

Dal 31 ottobre al 3 novembre per la prima volta ai Castelli Romani va in scena il "Mexican Halloween Village. Si svolgerà presso l'Humo, in via dei Laghi km 4 a Marino, tutti e 4 i giorni dalle 11,30 ...

Cosa fare (anche gratis) a Milano per Halloween: tutti gli eventi

(milanotoday.it)

Le feste terrificanti in discoteca, i campi di zucche, i laboratori per bambini e ancora eventi gratuiti e per famiglie ...