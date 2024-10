Notizie.com - Elezioni Usa, scontro sui migranti tra Trump e Harris: “Ha aperto la porta a milioni di criminali”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Negli Stati Uniti levedonolosuitra Donalde Kamala. L’attacco è frontale. Il candidato repubblicano ha attaccato la democratica, accusata di averele porte adi”.Usa,suitra(ANSA) Notizie.comtuona senza mezze misure: “Con me l’invasione deifinirà”. Poi attacca la sua avversaria: “Ha orchestrato il maggiore tradimento della storia americana, imndodalle prigioni di tutto il mondo dal Congo al Venezuela”. In carica dal 2017 al 2021, il classe 1946 di New York vuole tornare Presidente e continua ad attaccare l’amministrazione precedente con lache da vicepresidente di Joe Biden si è candidata per il ruolo.