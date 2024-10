Ilfattoquotidiano.it - Usa, Trump-show al Madison Square Garden: “Kamala sei licenziata”. “La sua incompetenza ci porterà alla terza guerra mondiale”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Donaldal. L’ex presidente si prende la rivincita sulla sua città, quella New York che lo ha tradito con incriminazioni e condanne. L’arena é piena e migliaia di sostenitori, giunti da tutta America, non sono riusciti ad entrare e hanno invaso la città. Mentre un finto Kim Jong Un si prestava a foto vicino allo stadio, una marea di cappellini rosso-con la scritta Make America Great Again ha invaso la Quinta Strada. L'articolo Usa,al: “sei”. “La suaci” proviene da Il Fatto Quotidiano.