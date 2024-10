Notizie Asvis: La telefonia mobile ha raggiunto il 58% del suo potenziale contributo all’Agenda 2030 (Di lunedì 28 ottobre 2024) TESTO di Tommaso Tautonico della Redazione Asvis, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 23 ottobre 2024 Spirano venti contrari sugli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Eppure c’è un settore che, dati alla mano, sta offrendo un apporto sempre più determinante: la telefonia mobile. Nel 2023 ha raggiunto il 58% del suo potenziale contributo ai 17 Goal dell’Agenda 2030, in aumento rispetto al 31% del 2015. A dirlo è il rapporto “2024 mobile industry impact report: Sustainable Development Goals” pubblicato nelle scorse settimane dalla Gsma, la più grande organizzazione di operatori e aziende dell’ecosistema. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) TESTO di Tommaso Tautonico della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 23 ottobre 2024 Spirano venti contrari sugli sforzi per raggiungere gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu. Eppure c’è un settore che, dati alla mano, sta offrendo un apporto sempre più determinante: la. Nel 2023 hail 58% del suoai 17 Goal dell’Agenda, in aumento rispetto al 31% del 2015. A dirlo è il rapporto “2024industry impact report: Sustainable Development Goals” pubblicato nelle scorse settimane dalla Gsma, la più grande organizzazione di operatori e aziende dell’ecosistema.

Notizie Asvis: La telefonia mobile ha raggiunto il 58% del suo potenziale contributo all’Agenda 2030

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Testo di Monica Sozzi della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, si riferisce al sito collegato del 15 ottobre 2024 Si è conclusa a Milano, presso l’Università Bocconi, la dodicesima edizione ... (Ildenaro.it)

TESTO di Elita Viola della Redazione ASviS, il cui Comitato scientifico è presieduto dal prof. Enrico Giovannini, che si riferisce al sito collegato del 16 ottobre 2024. ono dette “Cat Nat” e sono le polizze rischi catastrofali che proteggono gli ... (Ildenaro.it)

Eppure c’è un settore che, dati alla mano, sta offrendo un contributo sempre più determinante: la telefonia mobile. Nel 2023 ha raggiunto il 58% del suo potenziale contributo ai 17 Goal dell’Agenda ... (ansa.it)

(Teleborsa) - Secondo l’analisi di Facile.it, i prezzi delle tariffe di telefonia mobile sono addirittura scesi tra il 9% e il 17% a seconda della tipologia di operatore. Guardando alle migliori ... (teleborsa.it)

Il mese di settembre è ormai giunto al termine, ma c’è ancora tempo per attivare qualche interessante offerta di telefonia mobile per il nostro smartphone. Le promo disponibili in questo ... (msn.com)