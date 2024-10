L’uomo nel buio – Man in the Dark: la spiegazione del finale del film (Di lunedì 28 ottobre 2024) L’uomo nel buio – Man in the Dark: la spiegazione del finale del film L’uomo nel buio – Man in the Dark (qui la recensione) si conclude con un finale sanguinoso e un’anticipazione di ciò che potrebbe accadere in seguito. Sequel del film di grande successo del 2016, questo si svolge circa otto anni dopo gli eventi del primo film. Ritroviamo il Norman Nordstrom di Stephen Lang, che si è completamente ripreso dall’incontro quasi fatale con Rocky e i suoi amici. Egli vive ancora a Detroit e sta crescendo una figlia di nome Phoenix (Madelyn Grace), che si tiene per lo più in casa e crede che Norman sia suo padre e che sua madre sia morta in un incendio. La vita solitaria di Phoenix e Norman viene però messa in pericolo dopo che lui accetta di lasciarla andare in città con un’amica. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 28 ottobre 2024)nel– Man in the: ladeldelnel– Man in the(qui la recensione) si conclude con unsanguinoso e un’anticipazione di ciò che potrebbe accadere in seguito. Sequel deldi grande successo del 2016, questo si svolge circa otto anni dopo gli eventi del primo. Ritroviamo il Norman Nordstrom di Stephen Lang, che si è completamente ripreso dall’incontro quasi fatale con Rocky e i suoi amici. Egli vive ancora a Detroit e sta crescendo una figlia di nome Phoenix (Madelyn Grace), che si tiene per lo più in casa e crede che Norman sia suo padre e che sua madre sia morta in un incendio. La vita solitaria di Phoenix e Norman viene però messa in pericolo dopo che lui accetta di lasciarla andare in città con un’amica.

L’uomo nel buio – Man in the Dark: la spiegazione del finale del film

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il film L'uomo nel buio - Man in the dark in streaming legale completo è disponibile in italiano su Amazon Prime Video, Infinity+, Mediaset Infinity, TIMVISION, Rakuten TV, Google Play ... (movieplayer.it)

Scopri dove vedere L'Uomo nel Buio: Man In The Dark in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di L'Uomo nel Buio: Man In The Dark in gratis con pubblicità ... (comingsoon.it)

Stasera su Rai 4 la prima visione del secondo capitolo della saga “Man in the Dark” intitolato “L’uomo nel buio – Man in the Dark”: la trama del film. (corrierenazionale.it)

Regia di Rodo Sayagues. Un film con Stephen Lang, Brendan Sexton III, Madelyn Grace, Bobby Schofield, Steffan Rhodri. Da ... (mymovies.it)

Ci sono molti tropi horror che il pubblico conosce fin troppo bene, ed è proprio questo che rende un film come Man in the Dark ( qui la recensione) una boccata d’aria fresca. È un film horror ideale d ... (cinefilos.it)