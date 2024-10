Filippo Turetta nel memoriale: «Ho 20 mila foto di Giulia sul telefono» (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel suo memoriale depositato durante l’ultima udienza del processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin, Filippo Turetta ha scritto di avere tra le 15 e le 20 mila foto della ex fidanzata sul suo cellulare. «Ogni volta che ci vedevamo ne facevo tante a lei o a entrambi insieme. Mi piaceva farlo ed era un’abitudine. Giulia non era preoccupata o infastidita da questo», si legge. Filippo fotografò Giulia anche prima di ucciderla Quelle fotografie sono state guardate e riguardate dal giovane durante la fuga in Germania, dopo l’uccisione e l’abbandono del cadavere della ragazza, anche come motivazione nel vano tentativo di suicidarsi. Giulia venne fotografata anche il pomeriggio del delitto, sabato 11 novembre 2023, quando i due andarono a fare shopping al centro commerciale Nave de Vero di Marghera. Lettera43.it - Filippo Turetta nel memoriale: «Ho 20 mila foto di Giulia sul telefono» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Nel suodepositato durante l’ultima udienza del processo per l’omicidio diCecchettin,ha scritto di avere tra le 15 e le 20della ex fidanzata sul suo cellulare. «Ogni volta che ci vedevamo ne facevo tante a lei o a entrambi insieme. Mi piaceva farlo ed era un’abitudine.non era preoccupata o infastidita da questo», si legge.grafòanche prima di ucciderla Quellegrafie sono state guardate e riguardate dal giovane durante la fuga in Germania, dopo l’uccisione e l’abbandono del cadavere della ragazza, anche come motivazione nel vano tentativo di suicidarsi.vennegrafata anche il pomeriggio del delitto, sabato 11 novembre 2023, quando i due andarono a fare shopping al centro commerciale Nave de Vero di Marghera.

Filippo Turetta nel memoriale: «Ho 20 mila foto di Giulia sul telefono»

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta in tribunale ammette la premeditazione. “Giulia non voleva tornare con me. Ho pensato di rapirla, ucciderla, e poi suicidarmi”, ha detto davanti ai giudici. Servizio di Beatrice Bossi The post Filippo Turetta parla in Aula: “Ho ... (Tv2000.it)

Filippo Turetta ha raccontato in un lungo memoriale la sua storia con Giulia Cecchettin, la giovane che ha brutalmente ucciso, e il suo disagio sociale. Il memoriale, rivisto e scritto più... (Ilmattino.it)

"Ogni volta che ci vedevamo le scattavo, anche l'ultima volta" si legge nelle 80 pagine scritte a mano o al computer nei giorni della detenzione. Il memoriale è stato depositato durante l'ultima udien ... (msn.com)

Nuovi dettagli sull’omicidio della donna emergono dal memoriale di 90 pagine che l’assassino ha scritto in carcere ... (msn.com)

Sono emersi nuovi dettagli sul memoriale di 80 pagine scritto da Filippo Turetta in carcere: in base a quanto riportato dal Corriere della Sera, il reo confesso dell’omicidio di Giulia Cecchettin ... (tg24.sky.it)