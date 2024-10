Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa: il ritorno in Serie A celebrato con un video da brividi (Di lunedì 28 ottobre 2024) Mario Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa. Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante che dopo quattro anni torna in Serie A. L'ultima volta fu nel 2020 con la maglia del Brescia. Fanpage.it - Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa: il ritorno in Serie A celebrato con un video da brividi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Marioè undel. Ufficiale l'ingaggio dell'attaccante che dopo quattro anni torna inA. L'ultima volta fu nel 2020 con la maglia del Brescia.

Balotelli è un nuovo giocatore del Genoa: il ritorno in Serie A celebrato con un video da brividi

