Accusato di aver fatto da palo nell'omicidio Salvaggio, ergastolo per Bendetto Marino

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Milano, 28 ottobre 2024 – È stato condannato all’, Benedettodidadi Paolo, l’11 ottobre 2021 a Buccinasco. Non fu lui a sparare ma, secondo l’accusa, garantì una “celere e sicura via di fuga” in auto a uno dei due killer, non identificati, che in sella a un motorino avevano sparato tre colpi controdetto "Dum Dum", elemento di spicco della criminalità milanese. Il 45ennedi omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e difeso dall'avvocato Davide Montani, invece si è sempre detto innocente, ribadendo anche durante l'interrogatorio in aula che quel giorno si trovava in zona per acquistare droga e che l'uomo ripreso dalle telecamere mentre saliva sulla sua Peugeot era il pusher. E il legale promette: impugneremo la sentenza.