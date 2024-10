Ten Hag sente che lo United ha subito un’ingiustizia. Intanto su di lui la pressione cresce (Di domenica 27 ottobre 2024) Ten Hag ha parlato della sconfitta subita contro il West Ham definendola ingiusta. Intanto però lo United è quattordicesimo in classifica e la pressione sull’olandese continua a crescere. Le parole di Ten Hag Ten Hag in particolare si lamenta dell’intervento del Var che ha portato l’arbitro a concedere al West Ham il rigore della vittoria: «Prima dell’inizio della stagione c’erano disposizioni secondo cui il Var poteva intervenire solo in caso di errori chiari ed evidenti». Ma, secondo l’allenatore olandese: «Questo non è sicuramente un errore chiaro ed evidente da parte dell’arbitro in campo». «È la terza volta che sento un’ingiustizia in questa stagione e questo ha un grande impatto sulla nostra squadra, sui nostri punteggi e sulla nostra posizione in classifica. Non è giusto». Poi sul rigore: «Non l’ho visto. Ilnapolista.it - Ten Hag sente che lo United ha subito un’ingiustizia. Intanto su di lui la pressione cresce Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ten Hag ha parlato della sconfitta subita contro il West Ham definendola ingiusta.però loè quattordicesimo in classifica e lasull’olandese continua are. Le parole di Ten Hag Ten Hag in particolare si lamenta dell’intervento del Var che ha portato l’arbitro a concedere al West Ham il rigore della vittoria: «Prima dell’inizio della stagione c’erano disposizioni secondo cui il Var poteva intervenire solo in caso di errori chiari ed evidenti». Ma, secondo l’allenatore olandese: «Questo non è sicuramente un errore chiaro ed evidente da parte dell’arbitro in campo». «È la terza volta che sentoin questa stagione e questo ha un grande impatto sulla nostra squadra, sui nostri punteggi e sulla nostra posizione in classifica. Non è giusto». Poi sul rigore: «Non l’ho visto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ten Hag ha sette partite per salvare la panchina dello United : intanto cresce un nome per sostituirlo - Sette partite per salvare la panchina: ten Hag ha un mese per evitare l’esonero mentre la società ha un nuovo nome per il sostituto La panchina di ten Hag è in bilico e il tecnico ha sette partite, da sabato contro al Brentford fino alla prossima ... (Calcionews24.com)

Ten Hag fuori dal mondo, United in picchiata! E lui se ne esce così… - Il tecnico dei Red Devils respinge le voci sull'esonero e si dice convinto che a Manchester ci sia un clima sereno ... (tuttosport.com)

Ten Hag, è finita davvero a Manchester: lo United ha scelto il sostituto - Secondo quanto riportato dal "Manchester Evening News", sarebbe arrivata al capolinea l'avventura di ten Hag sulla panchina del ... con soli 8 punti in 7 gare lo United ha ottenuto il minor ... (tuttosport.com)

Ten Hag: 'Il momento è difficile, inutile negarlo'. E lo United pensa ad Allegri - In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brentford, il tecnico del Manchester United, Erik ten Hag, ha riflettuto sulle difficoltà attuali. (ilbianconero.com)

Lo United difende Ten Hag come se fosse Ferguson. Il Telegraph non gradisce - Erik ten Hag è finito nell'occhio del ciclone dopo i recenti risultati deludenti con il Manchester United. Le critiche non accennano a placarsi e così il tecnico ha rilasciato un'intervista a ... (informazione.it)