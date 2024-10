Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Tanti rischi oggi, ho fatto il massimo. Bagnaia era imbattibile”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di domenica 27 ottobre 2024)conferma la sua estrema solidità e conquista un prezioso secondo posto nel Gran Premio di Thailandia 2024, terzultimo appuntamento stagionale del Mondiale. Lo spagnolo del team Pramac ha portato a casa un risultato importante sul bagnato, cedendo solamente al suo grande avversario Francescoe conservando 17 punti di vantaggio sull’italiano in campionato. “Isono stati veramente grandi, forse come non mai in tutta la stagione.penso che a nessuno sarebbe piaciuto essere al posto mio e di Pecco, perché in queste condizioni c’era grande incertezza anche prima della gara ed era difficile controllare la situazione. Sono partito molto bene, ma poi ho capito subito che le sensazioni non erano quelle del warm-up.