La carica dei 700 alla fiera del lavoro ALIg: oltre 3.000 colloqui al Teatrone (Di domenica 27 ottobre 2024) La ventesima fiera del lavoro ALIg ha fatto incontrare oggi oltre 700 persone tra studenti e laureati al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per un totale di circa 3.000 colloqui, sostenuti con le 85 aziende presenti che mettevano sul piatto 1.210 posti di lavoro.Dopo gli oltre 600 colloqui Udinetoday.it - La carica dei 700 alla fiera del lavoro ALIg: oltre 3.000 colloqui al Teatrone Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La ventesimadelha fatto incontrare oggi700 persone tra studenti e laureati al Teatro Nuovo Giovanni da Udine per un totale di circa 3.000, sostenuti con le 85 aziende presenti che mettevano sul piatto 1.210 posti di.Dopo gli600

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La carica dei 700 alla fiera del lavoro ALIg: oltre 3.000 colloqui al Teatrone - La 20esima edizione della fiera ALIg si chiude in bellezza. Oltre 3000 i colloqui realizzati dalle 85 aziende sponsor dell'evento e 1215 le posizioni aperte. Ospite d'onore della tradizionale conferen ... (udinetoday.it)

Fieracavalli cavalca il boom della passione equestre - Tra inclusività , benessere, spettacolo, prodotti tipici e turismo rurale, la fiera presenta la sua prossima edizione: l’evento si terrà a Veronafiere dal 7 al ... (repubblica.it)

Honda Integra 750 DCT (2016 - 17) usata a Bolzano/Bozen - Annuncio vendita Honda Integra 750 DCT (2016 - 17) usata a Bolzano/Bozen, Bolzano - 9559911 - nella sezione Moto usate di Moto.it ... (moto.it)

Eicma 2024: moto e scooter, tutte le novità marca per marca - Il principale evento fieristico delle due ruote punta i riflettori su tutte le ultime novità in ambito moto, scooter e accessori. Le andiamo a riassumere per ogni singolo marchio, in ordine alfabetico ... (gazzetta.it)