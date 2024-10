Oasport.it - Jannik Sinner parla dei milioni di Riad: “Non gioco per soldi, vivo bene senza denaro”

(Di domenica 27 ottobre 2024)tornerà in campo al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo essersi goduto una settimana di meritato riposo dal punto di vista agonistico. Il numero 1 del mondo esordirà direttamente al secondo turno sul cemento della capitale francese, affrontando il vincente del confronto tra lo statunitense Ben Shelton e il canadese Felix Auger-Aliassime: si tratterà di un debutto ostico per il fuoriclasse altoatesino, che in caso di vittoria potrebbe incrociare il danese Holger Rune agli ottavi di finale. L’avvio di tabellone non è sicuramente dei più semplici per il vincitore di Australian Open e US Open, che tra quarti e semifinali potrebbe incrociare lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev in un torneo che negli ultimi anni non gli ha dato molte soddisfazioni.