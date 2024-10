Anticipazionitv.it - Grande Fratello 25, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato indignano i telespettatori: volgarità e frasi troppo spinte

(Di sabato 26 ottobre 2024), concorrenti italiani del25, sono al centro di un acceso dibattito. Durante la loro permanenza temporanea nella casa del GF spagnolo, i due si sono lasciati andare a dichiarazioni esplicite e, per alcuni spettatori, inaccettabili. Traprovocanti e toni accesi, il pubblico ha espresso disappunto, chiedendo addirittura provvedimenti disciplinari per le parole dei due concorrenti., senza freni, hanno dato vita a una conversazione considerata volgare, suscitando reazioni contrastanti tra i fan del programma. Alcuni spettatori hanno visto nelle loro parole un’espressione fuori luogo, soprattutto per il contesto televisivo.