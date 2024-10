FOTO/ Scontro auto-moto in pieno centro città, due ambulanze sul posto (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale nella prima serata in Via Pescatori ad Avellino. Una macchina con alla guida un ragazzo con il foglio rosa regolarmente accompagnato dal padre, nello svoltare sulla sinistra nei pressi dell’ipermercato Iperfutura è stato preso in pieno da un motociclo che viaggiava sulla carreggiata principale. Terribile lo schianto tanto che è stato necessario l’intervento sul posto di due ambulanze per il trasporto dei motociclisti all’ospedale Moscati oltreché delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Indagini in corso. L'articolo FOTO/ Scontro auto-moto in pieno centro città, due ambulanze sul posto proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - FOTO/ Scontro auto-moto in pieno centro città, due ambulanze sul posto Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave incidente stradale nella prima serata in Via Pescatori ad Avellino. Una macchina con alla guida un ragazzo con il foglio rosa regolarmente accompagnato dal padre, nello svoltare sulla sinistra nei pressi dell’ipermercato Iperfutura è stato preso inda unciclo che viaggiava sulla carreggiata principale. Terribile lo schianto tanto che è stato necessario l’intervento suldi dueper il trasporto deiciclisti all’ospedale Moscati oltreché delle forze dell’ordine per i rilievi del caso. Indagini in corso. L'articoloin, duesulproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente in via Masci a Chieti - lo scontro nei pressi della nuova rotatoria [FOTO] - Nel tardo pomeriggio di ieri 22 ottobre, si è verificato un incidente stradale in via Masci a Chieti, all'altezza della nuova rotatoria vicino all'Eurospin. Due automobilisti alla guida di una Mercedes classe A e una Opel Corsa, sono rimasti ... (Chietitoday.it)

Sinwar morto mentre cercava di scappare in uno scontro a fuoco dentro scuola Unwra - FOTO ESCLUSIVA - Sinwar è morto mentre cercava di scappare, in uno scontro a fuoco dentro una scuola Unwra (ONU) dove si stava tenendo una riunione di terroristi. A giustiziarlo, dei ragazzi impegnati nel sevizio di leva della brigata Nachal. (Ilgiornaleditalia.it)

"Ti insegno come si fa". "Senza fotografi". Scontro social tra Selvaggia Lucarelli e la madre di Fedez - Selvaggia Lucarelli e Annamaria Berrinzaghi si sono scontrate su Instagram sull'ultimo progetto benefico portato avanti da Fedez (Ilgiornale.it)

FOTO/ Via San Leonardo - scontro tra auto e mezzo di soccorso - Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, in via San Leonardo a Salerno, in una curva non nuova a incidenti stradali, c’è stato un grave scontro tra un’auto ed un mezzo di soccorso. Tre le persone ferite. Alla Polizia di Stato il compito di ... (Anteprima24.it)