Atletica: l'Italia ottiene il 'Team Spirit Award' dalla European Athletics (Di sabato 26 ottobre 2024) dalla European Athletics arriva un premio speciale per la Federazione Italiana di Atletica Leggera. Nel corso della cerimonia dei Golden Tracks a Skopje, in Macedonia del Nord, i campioni europei Antonella Palmisano e Leonardo Fabbri hanno ottenuto il 'Team Spirit Award'. "È un grande piacere ricevere questo premio come capitana – ha detto la marciatrice oro olimpico di Tokyo – la squadra è stata speciale, avevamo promesso qualcosa di grande e ci siamo riusciti". Il presidente della Fidal Stefano Mei ha ringraziato la European Athletics: "È un premio che esalta il valore del nostro gruppo, formato da tanti campioni, uomini e donne che unendo le forze stanno riportando ai vertici mondiali l'Atletica italiana.

