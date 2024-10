Quotidiano.net - Tolc, Consorzio Cisa e progetto Me.Mo: una collaborazione che spalanca le porte verso l’università

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Pisa, 25 ottobre 2024 – Oltre 150mila studenti nel 2023 hanno fatto il primo passoil loro futuro universitario grazie al, il test d’ingresso digitale che ormai rappresenta il vero e proprio “passepartout” per accedere a numerose università italiane, tra cui prestigiose istituzioni come il Politecnico di Milano e la Sapienza di Roma, la Scuola Superiore Sant’Anna e la Scuola Normale Superiore. Dietro a questo strumento c’è il Cisia (Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), ente pubblico che riunisce oltre 60 atenei e che si occupa di ricerca sull’orientamento universitario, ma soprattutto della gestione dei test di ammissione. Ilè un vero asso nella manica per migliaia di ragazzi che si preparano ad affrontare l’ingresso nel mondo accademico.