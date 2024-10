"Stelle Michelin? Se hai personalità non sono una schiavitù". Parlano il proprietario e lo chef di Bistrot 64 (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Per quanto riguarda i ragazzi del Giglio di Lucca, credo abbiano avuto di certo delle forti motivazioni e li rispetto, così come rispetto le scelte di qualsiasi ristorante o ristoratore, sia chiaro. Credo però che quando fai un certo tipo di ristorazione a quei livelli di riconoscimento ci pensano tutti. C’è chi lo desidera e chi ci pensa e basta, ma è un risultato che ti viene riconosciuto anche se non lo chiedi». A parlare è Emanuele Cozzo, ideatore di Bistrot 64 a Roma, che da luglio 2023 è di nuovo alla guida del ristorante, fino a qualche anno fa insignito della stella. «Se dovessi riprenderla ne sarei felice, ma per me le guide importanti sono tutte uno stimolo a crescere continuamente. Di certo non sono un traguardo, ma un’ambizione al riconoscimento del tuo lavoro sì, quindi lunga vita alle guide». Gamberorosso.it - "Stelle Michelin? Se hai personalità non sono una schiavitù". Parlano il proprietario e lo chef di Bistrot 64 Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Per quanto riguarda i ragazzi del Giglio di Lucca, credo abbiano avuto di certo delle forti motivazioni e li rispetto, così come rispetto le scelte di qualsiasi ristorante o ristoratore, sia chiaro. Credo però che quando fai un certo tipo di ristorazione a quei livelli di riconoscimento ci pensano tutti. C’è chi lo desidera e chi ci pensa e basta, ma è un risultato che ti viene riconosciuto anche se non lo chiedi». A parlare è Emanuele Cozzo, ideatore di64 a Roma, che da luglio 2023 è di nuovo alla guida del ristorante, fino a qualche anno fa insignito della stella. «Se dovessi riprenderla ne sarei felice, ma per me le guide importantitutte uno stimolo a crescere continuamente. Di certo nonun traguardo, ma un’ambizione al riconoscimento del tuo lavoro sì, quindi lunga vita alle guide».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe insieme a Verissimo dopo sette anni di scontri. È il momento di siglare (ufficialmente) la pace? - Giancarlo Magalli e Adriana Volpe saranno insieme per un'intervista esclusiva a Verissimo domenica 27 alle 16. Dopo 7 anni di controversie e battaglie legali, per la prima volta ... (ilmessaggero.it)

I migranti in Albania? Lo scopo è rafforzare il consenso, non certo risolvere. E l’Ue rincorre - "Non è solo con la forza del diritto che si riuscirà a resistere a questa ondata di ottuso, costoso e inefficace rifiuto". Di Monica Frassoni ... (ilfattoquotidiano.it)

Ufficiale, Bologna-Milan non si giocherà sabato 26 ottobre alle ore 18 - Prima il comunicato del Comune di Bologna, che ufficializzava l’impossibilità di giocare il match tra i rossoblù e il Milan, poi l’opposizione della Lega Serie A, che ha tentato di trovare una nuova s ... (today.it)

Quadro rubato, Sgarbi prova a difendersi: “Accuse infondate, mie condotte trasparenti”. Poi le solite accuse a “certa stampa” - Per la Procura di Macerata non ci sono dubbi: quel quadro di Rutilio Manetti è stato fatto modificare da Vittorio Sgarbi, che è indagato per riciclaggio, autoriciclaggio e contraffazione di opere d’ar ... (ilfattoquotidiano.it)