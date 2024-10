Thesocialpost.it - Ragazza denuncia violenza sessuale, il padre alla notizia ha un infarto

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un episodio drammatico si è verificato in provincia di Caserta, dove un uomo ha avuto un malore improvviso mentre era in attesa della figlia in ospedale. La, di poco meno di trent’anni, si era recata nella struttura sanitaria per sottoporsi a esami medici dopo averto un episodio di stupro. La situazione è attualmente sotto inchiesta, e le condizioni dell’uomo restano particolarmente gravi. Lae l’arrivo in ospedale La vicenda ha inizio con ladi uno stupro da parte della giovane presso un commissariato locale. La, accompagnata dal, si è quindi recata in ospedale per accertamenti. La necessità di eseguire esami strumentali è emersa subito dopo la, parte di una prassi che ha lo scopo di raccogliere prove mediche utili per le indagini.