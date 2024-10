"Perché Meloni è pericolosa": Magistratura democratica senza limiti, il segretario attacca il premier da Formigli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha destato scalpore la lettera che il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha inviato ai colleghi di Magistratura democratica domenica 20 ottobre. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha poi condiviso alcuni stralci sui suoi profili social, sostenendo che dimostrano come la Magistratura italiana sia politicizzata e contro di lei. Difficile, oggettivamente, non condividere la tesi. Di questo si discute a PiazzaPulita, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli. Liberoquotidiano.it - "Perché Meloni è pericolosa": Magistratura democratica senza limiti, il segretario attacca il premier da Formigli Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha destato scalpore la lettera che il sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, ha inviato ai colleghi didomenica 20 ottobre. Il presidente del Consiglio, Giorgia, ha poi condiviso alcuni stralci sui suoi profili social, sostenendo che dimostrano come laitaliana sia politicizzata e contro di lei. Difficile, oggettivamente, non condividere la tesi. Di questo si discute a PiazzaPulita, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo attacco di Giorgia Meloni alla magistratura : “Dai giudici menefreghismo per la volontà popolare” - "Non credo che ci sia un disegno di sovvertire la volontà popolare. Credo che ci sia da parte di alcuni un sostanziale menefreghismo rispetto volontà popolare". Con queste parole, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha portato un nuovo ... (Fanpage.it)

Scontro tra Governo e magistratura sui migranti : La nuova strategia del Governo Meloni - Scontro su migranti e rimpatri: il governo Meloni sfida la magistratura per difendere i confini Negli ultimi giorni, il dibattito sull’immigrazione ha visto un’escalation di tensioni tra il governo italiano e la magistratura. Al centro del ... (Puntomagazine.it)

Giorgia Meloni : l'attacco della magistratura non esiste - il testo integrale della mail del giudice - Dopo il blocco del trattenimento dei migranti in Albania, la premier Meloni ha lamentato un attacco della magistratura nei suoi confronti. Poi ha pubblicato uno stralcio di una mail di un giudice, travisandola, per alimentare questa tesi. E ora La ... (Vanityfair.it)

“Con Giorgia come con Silvio” : l’email contro Meloni e il vecchio vizio di Magistratura democratica - “Stupefacente”, “inaccettabile”, “inquietante”. Mentre da sinistra e su alcuni giornali mainstream si cerca di minimizzare la portata della lettera del sostituto procuratore della Cassazione, Marco Patarnello, sulla necessità che la magistratura ... (Secoloditalia.it)