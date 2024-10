Kate Bush anticipa un nuovo album: «Ho un sacco di idee» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l’uscita di Stranger Things 4 nel 2022, la sua Running Up That Hill è tornata in classifica a quasi 30 anni dall’uscita. Ora Kate Bush, 66enne artista britannica, sta pensando di pubblicare un nuovo album di inediti per la prima volta dal 2011, quando rilasciò il malinconico 50 Words for Snow. «Non vedo l’ora di tornare in quello spazio creativo», ha anticipato la cantante alla Bbc. «Ho un sacco di idee, nell’ultimo anno mi sono sentita pronta a iniziare qualcosa di nuovo. È passato molto tempo». Sul ritorno dal vivo, invece, nessuna previsione nonostante i tentativi di David Gilmour, ex Pink Floyd, di convincerla a esibirsi nuovamente su un palco. Star nella seconda metà degli Anni 70 e durante gli 80, Kate Bush ha inciso brani memorabili della musica inglese, tra cui si ricordano Babooshka, King of the Mountain e Wuthering Heights. Lettera43.it - Kate Bush anticipa un nuovo album: «Ho un sacco di idee» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Con l’uscita di Stranger Things 4 nel 2022, la sua Running Up That Hill è tornata in classifica a quasi 30 anni dall’uscita. Ora, 66enne artista britannica, sta pensando di pubblicare undi inediti per la prima volta dal 2011, quando rilasciò il malinconico 50 Words for Snow. «Non vedo l’ora di tornare in quello spazio creativo», hato la cantante alla Bbc. «Ho undi, nell’ultimo anno mi sono sentita pronta a iniziare qualcosa di. È passato molto tempo». Sul ritorno dal vivo, invece, nessuna previsione nonostante i tentativi di David Gilmour, ex Pink Floyd, di convincerla a esibirsi nuovamente su un palco. Star nella seconda metà degli Anni 70 e durante gli 80,ha inciso brani memorabili della musica inglese, tra cui si ricordano Babooshka, King of the Mountain e Wuthering Heights.

