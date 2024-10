Panorama.it - Il lato oscuro di Lady Gaga nel nuovo singolo Disease

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un vecchio televisore in bianco e nero e il testo della canzone che scorre sullo schermo. Si presenta così il lyric video che accompagna ildiche già dal primo ascolto rivela la sua natura di brano electro pop a tinte dark tra beat EDM, chitarre "sporche" e linee melodiche intricate. "I could play the doctor, I can cure your/ If you were a sinner, I could make you believe" canta. in quello che è uno dei pezzi migliori della sua più recente produzione, che si riconnette allo stile e alle atmosfere dei primi dischi.è stata scritta daassieme ad Andrew Watt, Cirkut e Michael Polansky, prodotta dae Andrew Watt e farà parte delalbum pop in uscita il prossimo febbraio. La popstar recita anche in Joker: Folie à Deux di Todd Phillips accanto a Joaquin Phoenix.