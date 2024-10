Vicenza-Atalanta U23: le decisioni del Giudice Sportivo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 Ottobre 2024 ha fermato nel girone A sei calciatori, ma nessuno di Vicenza e Atalanta U23. Dovranno rimanere fermi per un turno Balestrero e Zennaro Vicenzatoday.it - Vicenza-Atalanta U23: le decisioni del Giudice Sportivo Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) IlDott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 21 Ottobre 2024 ha fermato nel girone A sei calciatori, ma nessuno diU23. Dovranno rimanere fermi per un turno Balestrero e Zennaro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Serie C Girone A 4ª giornata : L.R. Vicenza e Caldiero tengono il passo delle prime - dilaga la giovane Atalanta | RISULTATI e CLASSIFICA - La notizia la fa il Caldiero Terme che ne rifila 4 (a uno) alla Pro Vercelli senza mai consentire agli avversari di entrare in partita, mentre il L.R. Vicenza non ha problemi a superare per 2-0 la Pro Patria. Debole la resistenza dell’Arzignano che ... (Calcioweb.eu)

Atalanta Under 23 e AlbinoLeffe salutano la Coppa Italia : a passare il turno sono Vicenza e Torres - Caravaggio. Capolinea per l’Atalanta Under 23 in Coppa Italia di Serie C. I nerazzurri cadono davanti al proprio pubblico, arrendendosi al cospetto del Vicenza di Stefano Vecchi: finisce 2-1 per i biancorossi. Dopo una prima fase scandita dal ... (Bergamonews.it)

Atalanta U23 - Lr Vicenza - Vecchi punta al 3/4/1/2 - Dopo la conferenza stampa di ieri, sabato 17 agosto, del mister Vecchi, si delinea quella che potrebbe essere la formazione del Lane per questa sera (ore 21) contro l’Atalanta B. A parte gli infortunati e gli squalificati, l’allenatore dovrebbe ... (Today.it)

Atalanta U23-Vicenza oggi in tv : data - orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2024/2025 - Tutte le informazioni inerenti alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Atalanta U23-Vicenza, match valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia di Serie C 2024/2025. La squadra nerazzurra arriva da un’ottima stagione, nella quale ... (Sportface.it)