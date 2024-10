Lettera43.it - Sinner: «Il caso doping mi ha mostrato chi era mio amico e chi no»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Nonostante la sentenza dell’Itia che ha stabilito che la positività di Jannikal Colestebol è stata accidentale, ilche lo ha coinvolto questa estate ha sollevato diverse polemiche nel mondo del tennis. A partire da quelle del tennista australiano Nick Kyrgios, che nei mesi scorsi ha provocato l’altoatesino più volte sui social e nelle interviste, sostenendo che debba essere squalificato. Finora, il numero uno al mondo non aveva commentato le critiche ricevute dai suoi colleghi e avversari, ma in un’intervista contenuta nella produzione originale di Sky Sport Jannik, oltre il tennis – Capitolo 3, l’azzurro si è tolto un sassolino dalla scarpa. Il«mi hachi era davvero mioe chi non lo era, mi sono reso conto che persone che ritenevamo amiche non lo erano, mentre altre che non pensavo lo fossero lo erano e lo sono», ha detto Jannik.