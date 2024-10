Game-experience.it - PlayStation Partner Awards Japan Asia 2024, Sony annuncia l’evento dedicato a PS5

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)Interactive Entertainment hato ufficialmente la nuova edizione del, evento annuale che come suggerisce il nome stesso èai giochi per le consolepiù apprezzato in. Come riportato da Gematsu, il colosso giapponese terrà quest’anno la trentesima edizione del, partito nel corso dell’oramai lontano 1994, premiando in quell’occasione tutti i titoli che sono riusciti a distinguersi positivamente nel territoriotico. Precisiamo che anche quest’anno ilsarà caratterizzato dal presenza delle divisioni nipponiche etiche di SIE, premiando ben tre videogiochi per ogni categoria in nomination che sono usciti tra il primo ottobre 2023 ed il 30 settembre