Ilrestodelcarlino.it - La Quintana va al voto. Solestà vicina al patto, solo Porta Romana verso la doppia lista

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Potrebbe ridursi esclusivamente al sestiere dila ‘battaglia’ elettorale per il rinnovo dei comitati di sestiere, con il mondo dellache tornerà alle urne il 15 dicembre.tra i rossoazzurri, infatti, potrebbero esserci due liste, mentre negli altri cinque sestieri si avsempre di più la possibilità che ci siano liste uniche. Il colpo di scena, in tal senso, riguarda. Ma è bene fare chiarezza e procedere con ordine. Per quanto riguarda i gialloblù, da mesi sembrava profilarsi la sfida per la carica di caposestiere (visto che quello uscente, Attilio Lattanzi, è incandidabile in quanto divenuto assessore comunale) tra Andrea Mancini, responsabile dei musici che per la decima volta consecutiva si sono laureati campioni d’Italia, e lo storico sbandieratore Manuel Ranalli.