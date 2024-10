InQuiete, Festival di scrittrici a Roma (Di giovedì 24 ottobre 2024) "InQuiete" e? un Festival di scrittrici a Roma, eappuntamento annuale giunto alla sua ottava edizione, che torna a Roma, al Cinema Avorio, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.Un Festival di letteratura nato per valorizzare il talento delle donne. Un ricco programma di incontri al Cinema Romatoday.it - InQuiete, Festival di scrittrici a Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "" e? undi, eappuntamento annuale giunto alla sua ottava edizione, che torna a, al Cinema Avorio, da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.Undi letteratura nato per valorizzare il talento delle donne. Un ricco programma di incontri al Cinema

Trentemøller live in Italia l'8/11 all'Alcatraz di Milano e il 9/11 a Romaeuropa Festival con il nuovo album "Dreamweaver"

Un'evoluzione sonora e concettuale che attraversa tutta la sua discografia, dal primo album The Last Resort, arrivato nel 2006 dopo una serie di Ep, fino all'ultima release Dreamveaver.

Netflix svela il poster e la trama della seconda stagione di La legge di Lidia Poët al Festival del Cinema di Roma - Sara Lazzaro e Sinéad Thornhill interpretano rispettivamente Teresa Barberis, moglie di Enrico, e Marianna Poët, la loro figlia. Facebook WhatsApp Twitter In occasione del Festival del Cinema di Roma, Netflix ha svelato il poster ufficiale della tanto attesa seconda stagione di “La legge di Lidia Poët”. (Gaeta.it)

Il vero protagonista del Festival del Cinema di Roma è il tailleur grigio di Luisa Ranieri - Lei, come tante attrici protagoniste del film (vedi Anna Foglietta, Isabella Ferrari, Claudia Gerini e Vittoria Puccini), ha scelto questa mise dall’allure classica e super elegante. La sua particolarità sta nel blazer doppiopetto in lana con abbottonatura a pressione. I dettagli super chic sono sicuramente le spalle imbottite e revers a punta. (Metropolitanmagazine.it)