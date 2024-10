Grande successo per il convegno su turismo e innovazione a Paestum (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 22 ottobre, presso l’Hotel Ariston di Paestum, si è tenuto il convegno “turismo: nuove tecnologie e innovazione per la valorizzazione e l’economia del territorio“, organizzato da Confesercenti Provinciale Salerno e patrocinato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno. L’evento ha visto una numerosa partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali, associazioni di categoria e operatori turistici. Temi affrontati Durante il convegno, sono emerse molte idee per promuovere lo sviluppo turistico della provincia di Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo. Tra i punti chiave discussi: migliorare l’offerta turistica; potenziare le infrastrutture; favorire la digitalizzazione dei servizi; aumentare la cultura dell’ospitalità. Zon.it - Grande successo per il convegno su turismo e innovazione a Paestum Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il 22 ottobre, presso l’Hotel Ariston di, si è tenuto il: nuove tecnologie eper la valorizzazione e l’economia del territorio“, organizzato da Confesercenti Provinciale Salerno e patrocinato da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno. L’evento ha visto una numerosa partecipazione di rappresentanti istituzionali, amministratori locali, associazioni di categoria e operatori turistici. Temi affrontati Durante il, sono emerse molte idee per promuovere lo sviluppo turistico della provincia di Salerno, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nel Mediterraneo. Tra i punti chiave discussi: migliorare l’offerta turistica; potenziare le infrastrutture; favorire la digitalizzazione dei servizi; aumentare la cultura dell’ospitalità.

