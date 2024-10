FOTO – Milan, Francesco Camarda esce allo scoperto: ecco chi è la sua fidanzata (Di giovedì 24 ottobre 2024) Milan, nella serata di Champions League Francesco Camarda è uscito allo scoperto: ecco chi è la sua fidanzata, figlia d’arte Francesco Camarda ha incantato tutti nella notte di Champions League contro il Bruges e si è preso la scena dopo aver messo a segno un goal clamoroso, poi cancellato dal Var per fuorigioco. Per il giovane attaccante, però, la serata è stata particolare anche sul fronte sentimentale. Sì, perché al fischio finale il bomber del Milan Futuro ha salutato la famiglia, scesa dagli spalti, e ha mostrato a tutti la sua fidanzata. I due, infatti, sono stati protagonisti di un momento romantico, con tanto di bacio a favore di telecamere. La domanda che sorge spontanea è: ma chi è la fidanzatina del giovanissimo attaccante? Si chiama Sofia ed è figlia d’arte. Dailymilan.it - FOTO – Milan, Francesco Camarda esce allo scoperto: ecco chi è la sua fidanzata Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), nella serata di Champions Leagueè uscitochi è la sua, figlia d’arteha incantato tutti nella notte di Champions League contro il Bruges e si è preso la scena dopo aver messo a segno un goal clamoroso, poi cancellato dal Var per fuorigioco. Per il giovane attaccante, però, la serata è stata particolare anche sul fronte sentimentale. Sì, perché al fischio finale il bomber delFuturo ha salutato la famiglia, scesa dagli spalti, e ha mostrato a tutti la sua. I due, infatti, sono stati protagonisti di un momento romantico, con tanto di bacio a favore di telecamere. La domanda che sorge spontanea è: ma chi è la fidanzatina del giovanissimo attaccante? Si chiama Sofia ed è figlia d’arte.

