Da domani la mostra "Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo" al Museo di Roma a Palazzo Braschi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dal 25 ottobre al Museo di Roma a Palazzo Braschi la mostra "Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo" Fino al 23 marzo 2025 in esposizione oltre 130 opere, alcune inedite o esposte per la prima volta, per raccontare la presenza artistica delle donne nella Roma capitale delle Arti tra XVI e XIX secolo. Ma se l'arte e lo spirito ammirar vuoi Mira le tele sue più che il suo volto (Dedica del pittore Claude Mellan alla Pittrice Virginia da Vezzo, 1626) Le tante Artiste che dal XVI al XIX secolo hanno fatto di Roma il loro luogo di studio e di lavoro con una produzione ricca, variegata e di assoluto rilievo artistico, spesso relegate a una sorta di "silenzio" storiografico, sono al centro della mostra "Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XVIII secolo", ospitata al Museo di Roma a Palazzo Braschi dal 25 ottobre 2024 al 23 marzo 2025.

