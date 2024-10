Blade: nuova indiscrezione potrebbe rivelare il motivo per cui il film è stato ritardato, non eliminato (Di giovedì 24 ottobre 2024) Blade: nuova indiscrezione potrebbe rivelare il motivo per cui il film è stato ritardato, non eliminato Ieri sera abbiamo ricevuto la notizia deludente (anche se non del tutto inaspettata) che i Marvel Studios avevano nuovamente rimosso il riavvio di Blade dal suo listino, con il film ora ritardato a tempo indeterminato. Blade è stato afflitto da problemi di produzione sin da quando è stato annunciato per la prima volta più di quattro anni fa, attraversando numerosi registi e scrittori. Quando l’ultimo regista scelto per dirigere il progetto, Yann Demange, si è allontanato, si è ampiamente ipotizzato che il film alla fine sarebbe stato accantonato, ma ci è stato assicurato che stava ancora andando avanti con Mahershala Ali ingaggiato e pronto a recitare nel ruolo di Daywalker. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)ilper cui il, nonIeri sera abbiamo ricevuto la notizia deludente (anche se non del tutto inaspettata) che i Marvel Studios avevanomente rimosso il riavvio didal suo listino, con iloraa tempo indeterminato.afflitto da problemi di produzione sin da quando èannunciato per la prima volta più di quattro anni fa, attraversando numerosi registi e scrittori. Quando l’ultimo regista scelto per dirigere il progetto, Yann Demange, si è allontanato, si è ampiamente ipotizzato che ilalla fine sarebbeaccantonato, ma ci èassicurato che stava ancora andando avanti con Mahershala Ali ingaggiato e pronto a recitare nel ruolo di Daywalker.

