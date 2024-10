Addio alle tasse e alle spese notarili sulle donazioni ai figli: il trucco per intestare casa a costo zero (Di giovedì 24 ottobre 2024) Occasione imperdibile per chi vuole donare casa ai figli: ora il passaggio di proprietà è semplice ed economico. Cedere immobili al coniuge o ai figli tramite la donazione è estremamente vantaggioso, perché consente di risparmiare sulle eventuali spese di successione e, dunque, di gestire il patrimonio familiare in maniera più semplice. Si può donare casa al coniuge e ai figli senza spese aggiuntive (informazioneoggi.it)Non si tratta, dunque, solo di un atto di generosità e di affetto da parte del genitore, ma di uno strumento che consente di avere degli incredibili vantaggi. Non bisogna, però, pensare che la donazione sia un’operazione del tutto gratuita, perché ci sono una serie di spese da affrontare, come i costi del notaio e varie tasse. Proprio per tale ragione, molti proprietari di immobili rinunciano a intestarli al coniuge o ai figli. Informazioneoggi.it - Addio alle tasse e alle spese notarili sulle donazioni ai figli: il trucco per intestare casa a costo zero Leggi tutta la notizia su Informazioneoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Occasione imperdibile per chi vuole donareai: ora il passaggio di proprietà è semplice ed economico. Cedere immobili al coniuge o aitramite la donazione è estremamente vantaggioso, perché consente di risparmiareeventualidi successione e, dunque, di gestire il patrimonio familiare in maniera più semplice. Si può donareal coniuge e aisenzaaggiuntive (informazioneoggi.it)Non si tratta, dunque, solo di un atto di generosità e di affetto da parte del genitore, ma di uno strumento che consente di avere degli incredibili vantaggi. Non bisogna, però, pensare che la donazione sia un’operazione del tutto gratuita, perché ci sono una serie dida affrontare, come i costi del notaio e varie. Proprio per tale ragione, molti proprietari di immobili rinunciano a intestarli al coniuge o ai

