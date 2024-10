Precariato estremo, Francesco, da Catanzaro a Caltanissetta: “640 km tra andata e ritorno per 350 euro netti per 3 ore settimanali. Andavo sempre felice a scuola” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Francesco, calabrese di origine, è un docente di musica e strumento musicale. Iscritto nelle GPS della provincia di Parma, spinto dalla convinzione che al Nord le opportunità fossero maggiori, si è trovato a fare i conti con una realtà ben diversa dalle aspettative. L'articolo Precariato estremo, Francesco, da Catanzaro a Caltanissetta: “640 km tra andata e ritorno per 350 euro netti per 3 ore settimanali. Andavo sempre felice a scuola” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), calabrese di origine, è un docente di musica e strumento musicale. Iscritto nelle GPS della provincia di Parma, spinto dalla convinzione che al Nord le opportunità fossero maggiori, si è trovato a fare i conti con una realtà ben diversa dalle aspettative. L'articolo, da: “640 km traper 350per 3 ore” .

