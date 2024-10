Tuttivip.it - “No ragazzi, ma davvero?”. Al Grande Fratello la spagnola sconvolge tutti: l’hanno vista pure in bagno

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Maica Benedicto, la concorrentedel Gran Hermano ospite per una settimana nella casa del, ha fatto subito capire una delle sue priorità assolute. Non appena entrata, la modella ha chiarito la sua filosofia: “La candeggina è mia amica”. Una dichiarazione che ha lasciato subito intendere ai suoi nuovi coinquilini italiani che non intende scendere a compromessi quando si tratta di igiene e ordine. L’arrivo di Maica Benedicto è parte di uno scambio tra i reality show di Italia e Spagna, con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che hanno preso il suo posto al Gran Hermano. Sebbene non sia una concorrente ufficiale delitaliano, la sua presenza è già molto sentita dai gieffini, soprattutto per il suo approccio deciso alla gestione della casa.